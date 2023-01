Coppa Italia, spazio a chi ha giocato meno: Spalletti pensa a diversi cambi di formazione con la Cremonese

La vittoria storica per 5-1 contro la Juventus è stata subito archiviata dal Napoli: gli azzurri ieri si sono ritrovati subito a Castel Volturno per preparare la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese in programma martedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Oggi, invece, Spalletti ha concesso un giorno di riposo: gli azzurri si ritroveranno domani per l’allenamento di rifinitura prima del match.

Spalletti Castel Volturno (FOTO: SSC Napoli)

Napoli Cremonese, tanto turnover per Spalletti

La gara di Coppa Italia servirà a Spalletti per concedere qualche minuto ai giocatori che sono scesi poco in campo in questa prima parte di stagione.

In porta, mercato permettendo, ci sarà l’esordio in gare ufficiali di Salvatore Sirigu. In difesa scalpitano Juan Jesus, Ostigard e Olivera, ma occhio anche al nuovo arrivato Bereszynski, pronto per il debutto con la sua nuova maglia.

A centrocampo potrebbe vedersi Demme, il meno utilizzato tra i giocatori di movimento. Chance dal primo minuto anche per Ndombele, molto propositivo sul finire di Napoli-Juve.

In avanti vogliono giocare Raspadori e Simeone: Spalletti pronto a concedere il meritato riposo a Kvara e Osimhen.