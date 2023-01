Esonerato Alvini, Ballardini sarà già in panchina contro il Napoli? Notizia ufficiale!

La sconfitta contro il Monza in campionato per 2-3 è costata cara al tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini. Anzi, ex tecnico dei grigiorossi. Infatti il club lombardo ha ufficialmente esonerato Alvini e, come già detto nelle scorse ore, l’intenzione era affidare la panchina a Davide Ballardini.

La Cremonese, tra l’altro, sarà la prossima avversaria del Napoli. Le due squadre si sfideranno martedì sera in Coppa Italia e in tanti ormai si chiedevano se in panchina ci fosse stato o meno Ballardini.

Ebbene pochissimi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale della Cremonese: Ballardini è il nuovo allenatore del club e farà il suo esordio in panchina proprio contro il Napoli.

Di seguito il comunicato:

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Ballardini l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2024.

Con lui arrivano a Cremona anche i componenti del suo staff: Carlo Regno (allenatore in seconda), Francesco Bertini (preparatore atletico), Roberto Beni (collaboratore tecnico), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Andrea Sardini (allenatore dei portieri)”.