Report SSC Napoli: arriva il comunicato sui calciatori impegnati contro la Juventus

Dopo la straripante vittoria per 5-1 sugli storici rivali della Juventus, il Napoli di Luciano Spalletti è già tornato al lavoro in quel di Castel Volturno. Di seguito, quanto riportato in un comunicato ufficiale della SSC Napoli sulla sessione d’allenamento degli azzurri:

Coloro che sonno scesi in campo dal primo minuto nel match contro la Juve hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri membri della rosa sono stati coinvolti in una fase di attivazione fisica. Infine, chiusura con partitella a campo ridotto.

Allenamento Napoli: azzurri al lavoro in vista dei prossimi impegni

Neanche il tempo di festeggiare la splendida vittoria casalinga contro la Juve, godendo anche del momentaneo +10 sulle inseguitrici, che all’SSC Konami Training Center di Castel Volturno gli azzurri sono tornati al lavoro. Far smaltire le fatiche ai titolari e mantenere stabile la condizione fisica dei restanti membri della rosa, questi gli obiettivi anche in vista dei prossimi impegni.

Allenamento SSC Napoli

Martedì 17 sarà infatti di scena la prima gara annuale in Coppa Italia Frecciarossa del Napoli. Gli azzurri affronteranno la Cremonese prima di partire alla volta di Salerno, per il prossimo impegno di campionato che profuma di “derby campano”.

Mario Reccia