Tutti pazzi per il Napoli: “Osimhen e Kvaratskhelia devastanti”, le parole dall’America

Continua nel migliore dei modi la stagione degli azzurri di Luciano Spalletti, momentaneamente primi a +10 e capace di segnare 5 gol alla miglior difesa del campionato quale è la Juventus. Il Napoli, ad oggi, padroneggia sia nella classifica generale che in quella dei gol fatti, con un gol subito in più dei bianconeri a fermare i partenopei da questo ulteriore primato.

Numeri impressionanti e che dimostrano quanto questo Napoli sia una macchina ben oliata ed in grado di fare della potenza offensiva la propria forza. I 44 gol in 18 partite di Serie A, la media di 2,4 gol a partita nonché la presenza in squadra del capocannoniere della competizione, sono statistiche troppo importanti per non essere notate, neanche da redazioni con sede oltre oceano.

“Osimhen e Kvara i migliori in Europa”, le parole apparse sul New York Times

Già protagonisti di un elogio a Kvaratskhelia lo scorso ottobre, il New York Times torna a tingere d’azzurro le proprie pagine e a parlare del gran momento di forma del Napoli. In un articolo cui protagonisti iniziali sono gli 8 clean sheet consecutivi della Juventus di Allegri, c’è spazio ovviamente anche per chi tali rete inviolate è stato capace di farle gonfiare per ben 5 volte.

Osimhen e Kvaratskhelia (Getty Images)

Tanti complimenti al Napoli e soprattutto al duo Kvara-Osimhen, definiti dall’NY Times come il duo d’attacco più devastante e potente d’Europa. Appellativo, questo, che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che alla luce delle 22 reti complessive siglate in stagione dai due, potrebbe effettivamente rispecchiare la realtà dei fatti.

Mario Reccia