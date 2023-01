Fischio finale in Primavera, settimana da incubo per la Juventus: è ancora festa Napoli!

Ritorna a calcare il prato dell’Arena di Cercola la primavera del Napoli, per la prima volta impegnata fra le mura domestiche dal rientro dopo la sosta. Gli azzurrini di Frustalupi, chiamati ad ospitare la Juventus in occasione della 14a giornata del Campionato Primavera 1, dimostrano di esser tornati in forma dalla pausa e conquistando i 3 punti contro la compagine allenata da Paolo Montero.

Dopo il 2-2 maturato in trasferta contro il Milan al rientro ed il successivo trionfo 3-5 ai rigori in quel di Vinovo, proprio contro la Juve in Coppa Italia, il Napoli trova l’ennesimo risultato utile di fila dopo una prestazione caparbia e determinata contro la quarta della classe. Sono dunque divenuti 16 i punti in classifica degli azzurrini, che guadagnano distanza dalla zona play-out.

Napoli Juventus Primavera 2-1: la cronaca del match

Pronti via ed è subito vantaggio Napoli, che passa all’ottavo minuto grazie al solito gol di Spavone, capace di raddoppiare il parziale già al minuto trentanove. Si va al riposo sul risultato di 2-0 per gli azzurrini ma la seconda frazione di gara vede il dominio bianconero. Tante le occasioni per la Juve, rimasta anche orfana del proprio allenatore Montero, espulso per proteste al minuto sessantotto.

Da Vinovo a Cercola, gli eroi di giornata occupano la porta azzurra, con Boffelli chiamato ad un paio di miracoli su Yldiz che salvano il risultato, oltre a fungere da chiara risposta nei confronti del collega Turi protagonista in Coppa Italia. Contrariamente a quanto successo in settimana a quest’ultimo, però, Boffelli non riesce nell’impresa di ipnotizzare i bianconeri dal dischetto, che accorciano le distanze al 73′ grazie ad un penalty di Hasa fischiato per fallo di mano di Marranzino.

Hasa accorcia le distanze

Negli ultimi minuti spazio all’assedio bianconero, spesso spezzati dalla sublime prestazione di capitan Barba. La formazione campana spende gli ultimi giri di lancetta chiudendosi in difesa e cercando di ripartire quando possibile, lasciando spazio all’ennesimo tuffo di Boffelli che inchioda il parziale nel recupero. Dopo 5 minuti di extra-time però, il risultato sorride ancora al Napoli, che batte la Juventus per 2 reti a 1.

La festa degli azzurrini

Impresa azzurra sulla Juventus Primavera: settimana bianconera da incubo!

Con la vittoria degli azzurrini sulla Juventus si conclude una settimana da incubo per i bianconeri, che escono sconfitti per la terza volta in 5 giorni nel confronto contro il Napoli. Coppa Italia Primavera, Serie A e Campionato Primavera ma la musica è la medesima: Napoli festeggia tre vittorie che sanno di redenzione.

Mario Reccia