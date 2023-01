Napoli-Juve, uno scommettitore punta sul 5-1 e vince 36.750 euro

La vittoria del Napoli sulla Juve è ormai nella storia. Un 5-1 netto e meritato degli azzurri che allungano su Inter, Milan e sugli stessi bianconeri. Ha dell’incredibile, però, la scommessa fatta da uno scommettitore romano che in una sala scommesse Goldbet di Roma ha puntato sul 5-1 degli uomini di Spalletti. Ovviamente la quota del risultato esatto è molto alta, soprattutto se di un successo così ampio.

Napoli Juve scommessa

Napoli-Juve, scommessa record

Lo scommettitore ha infatti puntato 350 euro sul 5-1 ed ha vinto la cifra record di 36.750 euro. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agimeg, inoltre, è una vincita record che non succedeva da ben 30 anni.

Certamente è un risultato che in pochi si aspettavano o forse quasi nessuno eccetto quest’uomo che si è fatto un bel regalo. Per il Napoli, comunque, sarà importante continuare su questa via dato che ancora non è terminato il girone d’andata e ci sono tantissime partite da affrontare. Difendere il primo posto sarà l’obiettivo degli uomini di Spalletti.