Niente sfida con il Napoli a febbraio: il calciatore dell’Eintracht torna in Serie A!

Una lunga notte festeggiando lo storico 5-1 inflitto alla Juventus e poi di ritorno al lavoro. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore al Napoli di Luciano Spalletti, già in campo questa mattina in quel di Castel Volturno all’indomani della storica manita rifilata ai rivali bianconeri.

Il calendario comincia ad infittirsi, martedì subentrerà anche la Coppa Italia (con la Cremonese attesa al Maradona) e per gli azzurri l’importante è mantenere alta la condizione fisica di tutti gli elementi della rosa, anche vista la grande varietà e qualità che ha quest’anno quest’ultima. Proprio alla luce dei tanti e prossimi impegni, in casa azzurra si inizia a dare uno sguardo anche alla Champions, che vedrà il Napoli protagonista fra poco meno di un mese.

La data fissata per il ritorno partenopeo nelle magiche notti europee è il 21 febbraio, l’avversario sarà l’Eintracht Francoforte e le ultime news riguardano proprio un calciatore della compagine tedesca, con ogni probabilità assente dalla sfida contro il Napoli.

Luca Pellegrini verso la Lazio, niente sfida europea con il Napoli

Unico membro italiano nella rosa dell’Eintracht, in Germania in prestito dalla Juventus, Luca Pellegrini potrebbe fare ritorno in Italia e, sopratutto, nella sua città natale. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo l’esperienza nella Roma giallorossa, nel futuro del terzino sembrerebbe figurare la casacca biancocelste della Lazio.

Luca Pellegrini (Getty Images)

Il Francoforte pare infatti essere intenzionato a concludere anzitempo il prestito di Pellegrini che, di ritorno alla Juve, potrebbe essere subito rigirato altrove. La Lazio di Sarri sembrerebbe dunque la favorita per accaparrarsi le prestazioni del giocatore che, qualora la trattativa dovesse andare in porto, saluterebbe la Germania nonché la possibilità di sfidare il Napoli in Champions.

Mario Reccia