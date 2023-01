Napoli bestia nera della Juventus: quattro sconfitte su cinque con 5 gol sono a tinte azzurre

La vittoria di questa sera del Napoli per cinque a uno ha ridimensionato i piani della Juventus, che era reduce da otto vittorie consecutive senza subire gol.

Una sconfitta per i bianconeri dura da digerire anche a livello psicologico. Fondamentale sarà per Allegri e i suoi ragazzi provare a rialzare fin da subito la testa.

Inoltre, oltre il danno anche la beffa. Infatti i bianconeri non subivano cinque reti in una singola partita di Serie A dalla lontana stagione 1992/1993 quando all’epoca l’avversaria era il Pescara. Ma un altro dato, clamoroso, salta all’occhio dopo la sconfitta di questa sera.

Allegri Juve Sconfitte

Le ultime cinque volte, infatti, che la Juventus ha subito cinque gol in una singola partita per ben quattro volte l’avversario era il Napoli.

Infatti, nel 1977-78 i bianconeri persero per 5 a 0 contro gli azzurri nel match di Coppa Italia. E poi ancora nel 1988-89 la Juventus perse 3 a 5 sempre contro i partenopei nel match valido per il campionato di Serie A.

Ma oltre il match contro il Pescara, di cui abbiamo detto prima, per altre due volte la Juventus subii cinque gol in una singola partita dal Napoli: nel 1990-91 nel match di Supercoppa, terminato per 5 a 1, e questa sera con lo stesso epilogo.