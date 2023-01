Si parla tanto dei gol di Osimhen, arrivato probabilmente alla sua consacrazione definitiva. Si parla tanto dell’estro di Kvaratskhelia, delle geometrie di Lobotka, dello strapotere di Kim. Si parla della leadership di Di Lorenzo, dell’attacco straordinario e di Mario Rui, sorprendente uomo assist.

Si parla, giustamente, un po’ di tutta la rosa del Napoli. Forse, però, si parla troppo poco di chi sta tirando fuori questo capolavoro restando sempre un passo dietro ai suoi ragazzi.

Non era semplice per Spalletti rifondare un gruppo, trovare nuovi leader, affibbiare le responsabilità a chi negli anni aveva avuto qualche difficoltà a caricarsi il peso sulle spalle.

Il tecnico di Certaldo, però, non ha avuto paura di affrontare questa nuova sfida. Di certo non la prima in carriera. L’ha presa di petto, come ha sempre fatto.

In estate sapeva che non sarebbe stato semplice ma, forse, solo lui sapeva che questa squadra poteva tirar fuori qualcosa di straordinario.

Luciano Spalletti Napoli (Getty Images)

Senza pensare ai moduli, senza eleggere titolari, e contando esclusivamente sulla forza del gruppo. Gruppo che sta plasmando meravigliosamente, gruppo vero e solido, con la fame, il carattere e forse anche l’incoscienza di chi vuole fare cose grandi.

Non solo squadra, però. Perché Spalletti non dimentica mai, mai, e ancora mai, i tifosi azzurri. Li nomina, li ringrazia, li incensa. Quasi come fosse devoto ad un popolo che sta conquistando partita dopo partita. E contro la Juventus il popolo azzurro lui l’ha mandato in estasi.

Di Luciano Spalletti si parla un po’ troppo poco, a Napoli e nel resto dell’Italia. Bisogna ricordarsi, però, che alla guida del Napoli che gioca un calcio meraviglioso c’è lui.

Lui che questa squadra la sta crescendo come un papà farebbe con il proprio figlio.

Al Maradona, contro i rivali di sempre, è anche – e forse soprattutto – la vittoria di Luciano Spalletti.

Peppe Cervellera