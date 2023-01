Caressa torna sul Napoli: “Sarebbe primo ovunque! Scelta di Allegri incomprensibile”

La straripante vittoria degli azzurri sulla Juventus ha incredibilmente scombussolato tutto il panorama calcistico italiano. Una manita storica quella inflitta dal Napoli ai bianconeri, che sa di spallata al campionato nonché alle numerose critiche rivolte ingiustamente alla formazione allenata da Luciano Spalletti.

Le otto vittorie consecutive centrate dai bianconeri, con annessi otto clean sheet, hanno fatto dubitare fin troppo del Napoli i vari media ed esperti, giustamente ricredutisi dopo la splendida prestazione azzurra. A tal proposito, è intervenuto il famoso telecronista di SkySport Fabio Caressa, elogiando la formazione di Spalletti e criticando invece alcune scelte di Allegri.

“Napoli ai livelli delle top europee”, le parole di Caressa

Ospite stamane di Radio Deejay, Caressa non ha perso occasione per dire la sua in merito alla sfida fra Napoli e Juventus. Gli elogi alla prestazione azzurra hanno accompagnato le sensazioni del telecronista in merito al clamoroso ko bianconero, che secondo Caressa ha un principale colpevole.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul Napoli: “Finalmente il calcio italiano può godere di una squadra come il Napoli, ormai al livello delle migliori squadre europee in quanto a gioco ed intensità. Secondo me potrebbero essere tranquillamente primi in qualsiasi top campionati d’Europa“.

Kvaratskhelia ed Osimhen (Getty Images)

Poi, sul gioco Juve: “Trovo incomprensibile la scelta di Allegri di schierare Chiesa a destra in copertura su Kvara. Per me Allegri ha patito le tante critiche sul suo gioco, ed il risultato maturato ieri sera ne è la prova“.

Mario Reccia