Calciomercato, la Juventus prepara lo sgarbo al Napoli: interessa un titolare di Spalletti!

Il giorno di Napoli–Juventus è finalmente arrivato. Le due squadre si sfideranno al Maradona in quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria gara scudetto, seppur non sia ancora terminato il girone d’andata.

Non solo in campo, ma anche dietro la scrivania del calciomercato il confronto proseguirà. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, riporta l’interesse dei bianconeri per uno degli uomini di fondamentale esperienza della squadra di Spalletti: ovvero Piotr Zielinski.

Il polacco, che anche in questa stagione sta peccando in continuità, ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Al momento guadagna 3,5 milioni netti e ne costa almeno il doppio al club partenopeo. Quindi l’eventuale rinnovo non sarà possibile a cifre più alte, bensì allo stesso stipendio se non addirittura con un’offerta al ribasso, considerando la nuova politica di De Laurentiis sul monte ingaggi.

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

Ultime notizie Napoli, la Juventus punta Zielinski

La trattativa per il rinnovo al momento è ferma, dunque non si esclude una possibile cessione in estate. E qui entra in gioco la Juventus. Già, perché – si legge sulla rosea – i bianconeri, nell’ottica di una rivoluzione che dovrà partire proprio dal centrocampo nella prossima stagione, pare abbiano mezzo proprio Zielinski nel mirino.

Difficile prevedere cosa succederà in estate. Su Zielinski già quest’anno c’era stato l’interesse del Milan prima e del West Ham poi, con gli Hammers che erano arrivati a mettere sul piatto dell’offerta (accettata dal Napoli) ben 40 milioni di euro, ma la volontà di Piotr di restare in azzurro fece saltare tutto.

La Juventus, dopo Higuain, spera di acquistare un altro gioiello dal Napoli. Anche se, va ricordato, per Zielinski non c’è clausola rescissoria, e trattare con De Laurentiis non sarà affatto semplice. Soprattutto per la Juventus.