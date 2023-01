Vigilia ‘zen’ del Napoli: decisione di Spalletti in vista del big match con la Juventus

Ormai ci siamo, il countdown è quasi giunto al termine: il giorno di Napoli–Juventus è arrivato e tra poche ci godremo il big match della 18esima giornata di Serie A. Una sfida importante, che non sarà decisiva per le sorti del campionato, ma che può certamente dare un chiaro indirizzo al torneo, soprattutto qualora a vincere fossero gli azzurri di Spalletti.

L’atmosfera sarà quella delle più belle, con oltre 50mila spettatori allo stadio Maradona a supportare gli azzurri verso un traguardo sognato e desiderato da troppo tempo a Napoli. E mentre in città si vivono con trepidazione le ore che mancano all’inizio del match, Spalletti trasmette serenità al suo gruppo.

FOTO: Getty – Spalletti Napoli

Notizie Napoli, la scelta di Spalletti: niente ritiro prima della Juventus

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico ha optato per una vigilia ‘zen’ per il suo Napoli. Infatti ieri, dopo l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno, Spalletti ha concesso ai giocatori di trascorrere il resto della giornata e anche la serata, la notte, in famiglia. A casa: niente ritiro e appuntamento alle 10 di oggi a casa azzurri per la rifinitura finale.