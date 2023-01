Infortunio Pellegrini, c’è la notizia sui tempi di recupero: salta Napoli-Roma?

Serata agrodolce quella di ieri per la Roma di José Mourinho. I giallorossi hanno battuto 1-0 il Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie a una rete di Dybala, e ora attendono la vincente di Napoli-Cremonese per conoscere la propria avversaria.

La cattiva notizia riguardo il capitano dei capitolini, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è uscito all’intervallo della sfida per un infortunio al flessore che ha fatto preoccupare la squadra giallorossa, ma in questi minuti pare siano arrivate buone notizie.

FOTO: Getty – Pellegrini Roma

Notizie Napoli, infortunio a Lorenzo Pellegrini: ci sarà al Maradona?

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami svolti da Pellegrini alla fine del match di Coppa hanno evidenziato un problema al flessore della coscia destra, escludendo lesioni muscolari.

Pellegrini probabilmente salterà l’incontro di campionato con la Fiorentina di domenica per evitare ricadute. Probabile che il suo ritorno in campo sia contro lo Spezia il 22 gennaio o contro il Napoli al Maradona il 29 gennaio. Dunque sospiro di sollievo per José Mourinho e la tifoseria romanista.