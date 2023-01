Spalletti contro Allegri: “Forse ha quache problema con me”

Il 2023 per il Napoli è iniziato con la prima sconfitta stagionale contro l’Inter a San Siro seguita dalla bella vittoria a Marassi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena il terzo match dell’anno, valido per la diciottesima giornata di Serie A: il big match contro la Juventus.

Una partita che può dire tanto, tantissimo, in ottica scudetto per entrambe le squadre. Infatti una vittoria della squadra di Luciano Spalletti porterebbe il Napoli a più dieci punti proprio dalla Juventus e potrebbe restare, in attesa del match del Milan, a più sette dalla seconda.

Viceversa, una vittoria della Juventus di Allegri riaprirebbe del tutto il discorso scudetto, portando i bianconeri a solo quattro lunghezze dagli Azzurri.

Luciano Spalletti

Le parole di Spalletti nel pre partita

Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pre partita per DAZN

“Non sono curioso di scoprire Allegri perché lo conosco abbastanza bene. Non ho nessun problema con Allegri, al massimo è lui che ce l’ha con me”

Inoltre il Mister Spalletti ha parlato delle sensazioni che ha provato vedendo l’entusiasmo dei tifosi: “Sì provano bellissime sensazioni è un merito che hanno questi calciatori, hanno creato entusiasmo. Si rivede l’amore per questa squadra e questi colori, sensazione pazzesca“