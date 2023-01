Napoli-Juventus, 5-1 storico: non succedeva da 29 anni

Un Napoli strabiliante sta annientando la Juventus di Allegri per 5 a 1. Dopo un primo tempo che si era chiuso con gli azzurri in vantaggio di una rete, il secondo non ha avuto storia.

Una prova di forza incredibile della squadra di Spalletti che ha dominato in lungo e in largo per tutta la durata del match.

Per la Juventus, oltre il danno, arriva anche la beffa. Infatti con questo risultato i bianconeri eguagliano un record negativo che mancava addirittura da quasi 30 anni.

Napoli Juventus

Deblace storia per la Juventus: non accadeva da 29 anni

Infatti, secondo quanto riportato da Giuseppe Pastore, la Juventus non subiva cinque reti in una singola partita da quasi 30 anni.

Era il 30 maggio 1993 quando i bianconeri persero per 5 a 1 contro il Pescara e proprio in quell’occasione il primo gol siglato dagli abruzzesi fu proprio da Massimiliano Allegri che oggi, invece, siede sulla panchina della Juventus.

Una deblace storica che rischia di azzerare quanto di buono fatto dai bianconeri nelle ultime settimane.