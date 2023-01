Osimhen dopo Napoli Juventus: “Felice di questa squadra, serata fantastica!”

Una vittoria storica, una vittoria incredibile che alimenta ancora di più il sogno scudetto in casa Napoli.

Un cinque a uno ai danni della Juventus, senza storie, senza precedenti.

Per i bianconeri una deblace storica che rischia di annullare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Un colpo psicologico che dovrà saper gestire per evitare il collasso.

Il Napoli, invece, continua a sognare e a viaggiare a ritmi altissimi in una Serie A che sembra non avere una degna rivale dei partenopei.

Victor Osimhen

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha commentato il match ai microfoni di Dazn al termine della partita.

Di seguito le sue parole:

“Una serata fantastica, forza Napoli sempre. Rispetto per la Juventus, noi avevamo bisogno dei 3 punti. Sono felice che io abbai dato il contributo alla squadra per questa vittoria. La squadra ha fatto una grande partita. Siamo una grande squadra, la Juventus è anche forte tecnicamente, ma noi siamo stati più forti. Abbiamo buone chance di vincere lo scudetto, ma pensiamo partita dopo partita, mettiamo in campo ciò che ci insegna Spalletti”