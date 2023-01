Di Lorenzo da applausi: “Spalletti ci ha portato mentalità vincente”

Il Napoli vince una partita storica, emozionante contro una Juventus dominata dal primo all’ultimo minuto. Un cinque a uno senza storie e senza precedenti.

Un messaggio netto e chiaro al campionato da parte della squadra di Spalletti che adesso può davvero iniziare a sognare.

Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, il Capitano Giovanni Di Lorenzo ha commentato il match appena vinto

Di Lorenzo

Di Lorenzo: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile”

Le sue parole:

“Diciamo che si respirava un’aria di serenità, di convinzione. Il mister l’ha preparata benissimo e ci è venuto tutto bene. Siamo stati bravi a fare quello che ci chiede il mister e abbiamo portato a casa la vittoria.

Stasera si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato insieme: noi in campo, i tifosi fiori.

Penso che in questo anno e mezzo con il mister siamo migliorati tanto nel preparare le partite. Ci trasmette sempre grande voglia di credere sempre nelle nostre qualità e nelle nostre forze, stiamo facendo qualcosa di incredibile. La squadra e l’ambiente sa che ancora non abbiamo fatto niente.

Spalletti? Secondo me ha portato una mentalità vincente che non è sinonimo di vittoria ma quel qualcosa che ti spinge ad andare oltre e dare il massimo in ogni partita, gran parte del merito è suo che ci sprona a dare il massimo”