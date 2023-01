De Laurentiis da brividi: “Vittoria impossibile da dimenticare”

Il Napoli vince una partita storica contro la Juventus per cinque a uno. Una vittoria senza storie, senza precedenti che alimenta i sogni scudetti della squadra di Spalletti.

Una partita perfetta, dominata dal primo all’ultimo minuto e un messaggio netto e chiaro al campionato.

Per la Juventus, invece, una sconfitta che rischia di compromettere quanto di buono fatto in queste ultime partite, dove veniva da otto vittorie di fila.

Lo stesso numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è voluto complimentare, al termine del match, con la sua squadra.

Aurelio De Laurentiis

Il messaggio del Presidente De Laurentiis

Il Presidente, infatti, al termine del match ha twittato complimentandosi con la squadra, definendola una serata impossibile da dimenticare:

“Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata!”

Adesso il Napoli, in attesa dei match di domani di Milan e Inter, vola e continua a sognare il sogno chiamato scudetto.

In attesa dei match di Inter e Milan in programma domani, gli azzurri volano a più dieci punti dalla Juventus. Un margine che può far dormire sonni tranquilli