Cresce l’attesa al Maradona: sorpresa dei tifosi prima di Napoli-Juventus

Manca sempre meno all’inizio di Napoli–Juventus, big match della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il match – come detto anche dai due allenatori alla vigilia in conferenza stampa – non sarà decisivo per l’assegnazione dello scudetto, ma ovviamente avrà una certa incidenza sul prosieguo della stagione.

Gli azzurri sanno bene che un successo spegnerebbe, quasi del tutto, ogni velleità di rimonta dei bianconeri. D’altro canto la squadra di Allegri è consapevole che per ridurre lo svantaggio di 7 punti non ci saranno altre grandi occasioni come quella odierna.

Stadio Maradona Napoli

Verso Napoli Juventus, la Curva A e la Curva B preparano due spettacolari coreografie

A fare da contorno allo spettacolo in campo ci sarà il grande pubblico di Napoli, che gremirà lo stadio Maradona in ogni ordine di posto. Attesi oltre 55mila spettatori che inciteranno gli azzurri per 90 minuti che possono valere una stagione.

Farà la propria parte anche il tifo organizzato che – stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica – si sta preparando con due coreografie spettacolari che si vedranno nelle due Curve.