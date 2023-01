VIDEO SN – Visita a sorpresa nell’hotel della Juventus: è arrivato De Laurentiis!

La sfida tra Napoli e Juventus non è mai banale, lo dice la storia e la rivalità che c’è tra le due squadre. La sfida di domani è però fondamentale per delineare il proseguo della stagione delle due compagini che si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona.

Le conferenze di oggi di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno già acceso una sfida che si preannuncia infuocata.

Proprio perchè non è una sfida come le altre, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare un gesto abbastanza particolare.

In attesa dell’arrivo dei pullman della Juventus, il patron del Napoli si è recato all’Hotel Britannique, dove i bianconeri alloggeranno nel corso della loro trasferta.

La “visita” del patron azzurro ha sorpreso i presenti all’esterno dell’hotel che sarà dedicato per queste due giornate per il ritiro del club bianconero a Napoli. In realtà però non dovrebbe stupire, perchè De Laurentiis è solito soggiornare nel lussuoso hotel in ogni suo periodo di permanenza a Napoli.

Di seguito il video del nostro inviato all’esterno del Britannique:

VIDEO by Mario Reccia di SpazioNapoli