Spalletti durissimo contro i violenti: cosa ha detto sugli scontri tra Ultras di Roma e Napoli

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A tra gli azzurri e la Juventus, sfida fondamentale per la corsa scudetto. L’occasione è però stata utile per rilasciare un commento anche su quanto accaduto sull’autostrada A1 e gli scontri tra Ultras di Roma e Napoli.

Scontri tra ultra di Napoli e Roma, la dura risposta di Spalletti

Ecco quanto evidenziato:

“Quelli che vogliono usare il calcio per fare violenza devono restare fuori. Quelli che vogliono andarsi a sfondare, vadano a farlo lontano dal calcio dandosi appuntamento. Il calcio deve essere delle famiglie, dei bambini, delle donne. Questa roba qua non si può vedere, i violenti devono restare a casa. E se non ci stanno, gli va imposto”.

Dunque una posizione decisamente dura da parte di Spalletti che – così come tutte le istituzioni del calcio – ha preso le distanze da quanto avvenuto, augurandosi il pugno duro nei confronti dei violenti.

Nelle scorse ore il clima di tensione è stato alimentato da alcuni striscioni esposti a Roma dagli ultras giallorossi, in cui sono sono stati provocati i rivali napoletani.