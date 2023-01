Notizie Napoli, sorpresa di calciomercato: può arrivare un altro acquisto!

Sale l’attesa per la sfida tra Napoli e Juventus che può valere un vero e proprio pezzo di scudetto qualora gli azzurri dovessero vincere la sfida. Mentre la squadra di Spalletti è concentrata sulla gara, la società è attenta alle dinamiche di calciomercato.

E proprio dal mercato potrebbero arrivare a breve novità. I partenopei, infatti, hanno acconsentito alla cessione in prestito di Nikita Contini in prestito alla Reggina. Il portiere di proprietà del club azzurro, infatti, era in procinto di tornare in azzurro, visto il possibile addio di Sirigu, anche lui richiesto in Serie B e in particolare dal Cagliari.

FOTO: Getty – Sirigu Napoli

Calciomercato Napoli, Contini alla Reggina e Sirigu in bilico: possibile l’acquisto di un nuovo portiere a gennaio

Invece il passaggio agli amaranto cambia di fatti i piani del Napoli. Eppure – stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia -, non è detto che Sirigu resti in azzurro alla fine di questa sessione invernale di trasferimenti. Ciò vorrà dire che Giuntoli potrebbe tornare sul mercato per acquistare un nuovo secondo portiere.

