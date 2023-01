Scontri tra ultras di Napoli e Roma: stangata in arrivo dal Governo!

Come era prevedibile che fosse, i violenti scontri che avvenuti a margine dell’autostrada A1 tra i tifosi del Napoli e quelli della Roma nella giornata di domenica scorsa non sono passati inosservati neppure ai vertici del Governo. A breve sono infatti previsti i provvedimenti ai danni delle tifoserie coinvolte in questo scontro.

Scontri in autostrada, ecco cosa rischiano i tifosi del Napoli

Scontri Ultras

Il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi aveva promesso negli scorsi giorni massima severità e secondo quanto riportato dall’Ansa starebbe pensando ad un divieto di trasferta per le tifoserie in questione. Per i tifosi non si tratta di un breve stop, la durata del divieto potrebbe durare più di un mese.

Nelle prossime ore potrebbe essere confermato il tutto. Un provvedimento simile non veniva preso dal 2014 quando il ministro Alfano impedì ai tifosi dell’Atalanta di assistere alle partite in trasferta della propria squadra del cuore. Una decisione esemplare quella che potrebbe prendere il Ministro attraverso un decreto, con lo scontro di domenica mattina che rischia di costare molto caro alle due tifoserie.

Leonardo Matano