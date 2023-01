Sampdoria sconfitta a Firenze, Stankovic parla del Napoli nel post partita!

La Sampdoria, ultimo avversario in campionato del Napoli, ha affrontato la Fiorentina all’Artemio Franchi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I blucerchiati, dopo la sconfitta per 0-2 incassata a Marassi grazie ai gol di Osimhen ed Elmas, hanno subìto un’altra sconfitta (stavolta per 1-0 grazie al gol di Barak).

Dopo sconfitta ha parlato il tecnico dei blucerchiati Dejan Stankovic. L’allenatore si è detto ottimista per il percorso di crescita dei suoi calciatori e ha parlato nuovamente anche del Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Dejan Stankovic (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Con il Sassuolo ho avuto segnali positivi soprattutto nel primo tempo, poi abbiamo affrontato il Napoli e la squadra non mi è dispiaciuta nonostante avessimo giocato contro una rosa di campioni, stasera siamo usciti a testa alta”.

Ancora complimenti dunque per gli uomini di Luciano Spalletti da parte del tecnico serbo, nonostante la sconfitta subìta meno di una settimana fa a Marassi.

Leonardo Matano