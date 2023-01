Calciomercato Napoli, non solo il Bologna: un altro club di Serie A ha chiesto Zerbin

Inizia a salire la tensione in attesa di Napoli–Juventus, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A e che può valere un pezzo di scudetto. Mentre la squadra azzurra è a lavoro seguendo gli ordini di mister Spalletti, la società è attenta alle dinamiche di calciomercato.

Il d.s. Giuntoli e i suoi collaboratori sono attenti alle possibilità che offre il mercato per rafforzare la rosa, ma sono anche pronti ad accontentare le richieste di calciatori vogliosi di trovare maggior spazio in stagione. Tra i calciatori che potrebbero così lasciare il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato c’è anche Alessio Zerbin.

L’attaccante ha collezionato soltanto 7 presenze in stagione (4 in campionato e 3 in Champions League), tutte partendo dalla panchina per un totale di 105 minuti giocati. Troppo pochi per un giovane voglioso di mettersi in mostra.

FOTO: Getty – Zerbin

Ultime notizie Napoli, Bologna e Sampdoria vogliono Zerbin

Ebbene, stando a quanto riferito su Twitter da Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, l’ex Frosinone potrebbe davvero lasciare il Napoli entro gennaio per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A. Oltre all’interesse del Bologna, infatti, pare si sia fatta avanti anche la Sampdoria, club con cui gli azzurri hanno già chiuso lo scambio Zanoli–Bereszynski.

Il Napoli valuta la cessione in prestito di Zerbin, in modo da fargli trovare maggior spazio in Serie A.