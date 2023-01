Lutto nel mondo del giornalismo, scomparso Cesare Ventre: aveva 63 anni

All’età di 63 anni è stato trovato senza vita il poeta, storico e giornalista Cesare Ventre. Parenti e amici hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine dopo che per diverse ore nessuno era riuscito a mettersi in contatto con lui.

I vigili del fuoco, subito dopo aver ricevuto la segnalazione, sono arrivati all’indirizzo della sua abitazione ad Avellino e dopo aver utilizzato una scala per salire al primo piano dell’edificio hanno trovato il corpo senza vita del giornalista.

Non c’è stato nulla da fare per i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 63enne.

I funerali si terranno domani mattina alle ore 10:30 e vista la sua storica vicinanza al club irpino, l’Avellino ha deciso di onorare la sua memoria con un bellissimo gesto.

Nel corso della prossima sfida di campionato contro il Monopoli, prevista per domenica, il club irpino ha comunicato che scenderà in campo con la terza maglia, completamente nera, in segno di lutto.

Leonardo Matano