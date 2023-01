Notizia di Bargiggia: “Napoli-Juventus, c’è una suggestione che riguarda Kvaratskhelia!”

Manca sempre meno al big match tra Napoli e Juventus che si giocherà domani sera allo stadio Maradona e che può valere un pezzo di scudetto.

Tra i calciatori da cui ci si aspetta qualcosa in più c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, calciatore tra i più decisivi in tutta la Serie A in questa prima parte di stagione, ma che ancora non ha trovato la forma migliore dopo il rientro dall’infortunio che l’ha colpito a inizio novembre.

FOTO: Getty Images – Kvaratskhelia Napoli

Suggestione da Bargiggia, Kvaratskhelia in panchina per Napoli Juventus

Ebbene, proprio per questo motivo, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Paolo Bargiggia, la presenza del gioergiano appare in dubbio. Spalletti, infatti, starebbe pensando di schierare Eljif Elmas nel ruolo di esterno sinistro dal primo minuto. Per ora è solo una riflessione del tecnico azzurro e del suo staff, ma il macedone di candida prepotentemente per un posto da titolare.

Questo quanto scritto da Bargiggia su Twitter: “Scenario suggestivo nei pensieri di Spalletti ma non certo, al momento, in vista di Napoli e Juventus: Elmas al posto di Kvara dall’inizio… No certezze ma riflessioni del tecnico e del suo staff“.

ECCO IL TWEET: