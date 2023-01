Calciomercato Napoli, 25 milioni per Ounahi: vogliono soffiarlo a Giuntoli!

Il calciomercato è aperto e in casa Napoli continua ad andare di moda il nome di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino autore di grandi prestazioni al Mondiale in Qatar. Negli ultimi giorni i partenopei sembravano essersi avvicinati molto al calciatore, il quale sembra gradire anche la destinazione.

Venerato: “Leeds in pole per Ounahi, le cifre dell’affare”

Ounahi e Boufal al Mondiale con il Marocco (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ciro Venerato in onda su Rai 2, il club in pole per accaparrarsi il centrocampista dell’Angers sarebbe però un altro, il Leeds United.

Secondo l’esperto di mercato, il club britannico avrebbe formulato un’offerta di 25 milioni al club francese e la proposta fatta ad Ounahi si aggirerebbe intorno ai 2,5 mln annui.

Se il Napoli vorrà assicurarsi le prestazioni della mezzala marocchina dovrà sicuramente alzare l’offerta fatta nei giorni scorsi, la corsa è aperta e i club interessati non mancheranno di certo.

L’Angers sta cercando di far scattare una vera e propria asta in modo da temporeggiare e poter valutare le offerte migliori per il proprio gioiellino.

Leonardo Matano