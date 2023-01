Calciomercato Napoli, affare fatto per l’attaccante: arriva dalla Roma!

Il calciomercato è appena iniziato e le società si stanno già muovendo per regalare nuovi giocatori ai tifosi. In casa Napoli la dirigenza è al lavoro per cogliere al meglio le occasioni che presenterà il mercato e rinforzare la Primavera azzurra, che pochi giorni fa ha eliminato ai calci di rigore la Juventus dalla Coppa Italia di categoria e sfiderà nuovamente i bianconeri dopodomani in campionato.

Calciomercato Napoli: affare con la Roma per l’attaccante

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è in arrivo dalla Roma Primavera la giovane ala sinistra Cedric Koffi, classe 2004 della Costa d’Avorio. La fumata bianca è considerata oramai imminente e le due società sono ai dettagli, l’esterno della Roma può svolgere diversi ruoli sulla trequarti offensiva.

Il 18enne ormai ex giallorosso, prenderà il posto in rosa di De Pasquale che, come evidenziato dalla nostra redazione, dovrebbe invece andare a giocare nell’Avellino in Serie C fino al termine della stagione.

Vedremo se questo colpo sarà sufficiente per consentire agli azzurri di allontanare la zona playout che rappresenta uno spauracchio in questa seconda parte di stagione.

Leonardo Matano