Bellissima sorpresa di Lozano: il piccolo tifoso del Napoli resta senza parole (VIDEO)

L’amore dei tifosi del Napoli è come sempre caloroso verso i calciatori della squadra azzurra. Ogni occasione è utile per manifestare il proprio affetto verso i propri beniamini. Affetto che i calciatori del Napoli sono soliti ricambiare con gesti semplici, ma che spesso hanno un significato importante.

E l’ultimo episodio è quello capitato questa mattina con Lozano protagonista. In questi minuti, infatti, tutti i calciatori del Napoli si stanno recando a Castel Volturno per svolgere l’allenamento alla vigilia dell’importante match di Serie A contro la Juventus.

Lozano regala la sua maglia a un piccolo tifoso del Napoli: la reazione è imperdibile

Ebbene, come testimoniato dalle immagini di SpazioNapoli, c’è stato un gran bel episodio che ha avuto come protagonista Hirving Lozano. Il Chucky è stato avvicinato da un piccolo tifoso azzurro che gli ha chiesto una foto, così il messicano non solo – dall’interno della sua auto – si è prestato al selfie, ma ha anche voluto fare un regalo al baby tifoso: ha regalato al giovane supporters azzurro la sua maglia con tanto di autografo.

Un gesto inaspettato, spontaneo, che ha lasciato di stucco il tifoso azzurro che non poteva credere a quanto accaduto. Un piccolo gesto che questo baby supporters azzurro ricorderà per tutta la vita.

GUARDA QUI IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CnUMZKKpwmz/