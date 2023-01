Allegri esalta Spalletti: “Litighiamo ma è il migliore in assoluto”

Domani sera alle ore 20.45 al Maradona andrà in scena una partita dal sapore particolare. Non sarà solo Napoli-Juve, ossia prima e seconda in classifica, ma sarà anche Kim contro Danilo, Chiesa contro Kvaratskhelia, Osimhen contro l’ex Milik e, soprattutto, Spalletti contro Allegri.

Due allenatori di un certo livello, grintosi, con visioni calcistiche probabilmente diverse ma, ognuno a suo modo, vincenti e, ironia della sorte, entrambi toscani.

Uno a guidare il Napoli che sogna la vittoria per dare un vero e proprio messaggio a tutte le squadre che si trovano dietro in classifica, l’altro a voler continuare il percorso fatto di otto vittorie consecutive e riaprire a tutti gli effetti il discorso scudetto.

In attesa della conferenza di Spalletti, ha parlato poco minuti fa Allegri, il quale non poteva esmimersi dal parlare del collega.

Allegri: “Spalletti è il migliore ad allenare!”

Allegri Juventus, conferenza

In vista della super sfida di domani sera, Massimiliano Allegri, tra i tanti temi toccati in conferenza stampa, ha parlato anche del collega Luciano Spalletti.

Seppur tra i due spesso ci siano state visioni diverse su determinate situazioni, il tecnico dei bianconeri ha speso parole al miele sull’allenatore dei campani.

Le Parole

“Luciano è molto molto bravo. Domani affrontarlo sarà una bella sfida. Poi è molto divertente e ogni tanto litighiamo, come successo l’anno scorso“.