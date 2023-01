“Come fermare Kvaratskhelia?”: Allegri confessa i suoi dubbi

La sfida di domani sera tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri avrà un’importanza che non si racchiude solo nel campionato di quest’anno.

La rivalità tra le due squadre è datata e ha raggiunto l’apice, molto probabilmente, negli ultimi anni, precisamente dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2018/2019.

Anni in cui i bianconeri hanno vinto in Italia, con Inter e Milan in un momento di crisi e il Napoli, insieme alla Roma, vere e proprie contendenti dei bianconeri.

Anni in cui il Napoli, vista anche la rosa a disposizione, meritava più di quel che ha guadagnato, molto di più.

Il passato, però, è passato, bisogna dimenticarlo, come dice proprio la parte di una nota canzone napoletana: “Scurdámmoce ‘o ppassato, Simmo ‘e Napule paisá!“.

Quindi, dimenticarsi il passato e pensare al presente, a domani sera, a questa stagione.

In attesa di Spalletti, ha parlato il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, al quale è stato chiesto anche di Khvicha Kvaratskhelia, talento degli azzurri, un po’ in ombra nelle prime due gare di questo 2023.

Allegri: “Kvaratskhelia? Non abbiamo preparato ancora niente”

Allegri, conferenza, pre Napoli-Juventus

Tra i tanti temi toccati in conferenza stampa, ad Allegri è stata fatta una domanda anche su Kvaratskhelia, ma il mister bianconero ha quasi sorvolato rispondendo così: “Kvaratskhelia? Non abbiamo preparato ancora niente”.

Poche parole, dunque, sul georgiano, tant’è che prosegue dicendo: “Oggi prepareremo le ultime cose e spero di poter preparare tutto al meglio. Credo che domani sarà una bellissima partita, in uno stadio stracolmo. Ma non sarà decisiva per il campionato“.