Ministro dell’Interno Piantedosi: “Massima severità per gli scontri tra le tifoserie!”

È stato svolto un vertice tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro dello Sport Andrea Abodi in merito agli incidenti che si sono verificati sull’A1 e che ha visto coinvolte le tifoserie di Roma e Napoli. Nell’occasione, Piantedosi ha ordinato massima severità per accaduti simili così da bloccarne i futuri.

Queste le dichiarazioni del ministro Piantedosi:

Piantedosi sugli scontri Napoli-Roma: “Massima severità!”

Dopo una dettagliata analisi sugli incidenti accaduti, il ministro dell’Interno Piantedosi ha sottolineato come i numeri siano “positivi”, non essendoci stati fortunatamente feriti gravi nel giro degli ultimi quattro anni. In merito a quello accaduto domenica però durante la riunione con Abodi e i vertici di Lega Calcio e FIGC, Piantedosi ha raccomandato: “massima severità“.

Scontri tifoserie: nuove tecnologie

Durante il vertice, tutti hanno evidenziato l’importanza delle nuove tecnologie che permettono di individuare i responsabili delle condotte violente ed antisportive. Oggi c’è stato un primo incontro ma se ne terranno altri per definire e migliorare la situazione così da evitarne di spiacevoli.