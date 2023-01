Napoli-Juventus, deciso l’arbitro del match: sorridono gli azzurri

La 18a giornata di Serie A si aprirà di venerdì con il big match tra Napoli e Juventus che dirà molto sul campionato.

Le due squadre, prima e seconda in classifica, sono divise da sette punti: in caso di vittoria del Napoli, ci potrebbe essere una mini fuga quasi decisiva; in caso di vittoria dei bianconeri, il campionati si riaprirebbe del tutto.

Napoli Juventus (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Napoli Juventus, sarà Doveri l’arbitro del match

Intanto, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato tutte le designazioni arbitrali per questa giornata.

Il designatore Rocchi ha scelto il meglio per questa gara così delicata: sarà infatti Daniele Doveri l’arbitro di Napoli-Juventus. Al VAR ci sarà Maurizio Mariani con Marco Piccinini come Assistente VAR.

Sarà la terza volta che Doveri arbitrerà un Napoli-Juve ed entrambe le volte hanno sorriso agli azzurri. La prima fu speciale per i partenopei: fu Doveri l’arbitro della finale di Coppa Italia del 2020 che vide il Napoli laurearsi campione ai calci di rigore. La seconda, invece, fu nel marzo del 2021: il Napoli si impose al Maradona con il risultato di 1-0 grazie a un rigore di Insigne.