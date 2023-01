Scontri in autostrada, c’è aria di stangata per i tifosi di Napoli e Roma: cosa può succedere contro la Juve

Gli scontri avvenuti domenica pomeriggio sull’A1, nei pressi di un autogrill ad Arezzo, tra i tifosi di Napoli e Roma non passerà inosservato. Il Governo del calcio – oltre quello della politica – sta studiando un piano per arginare il fenomeno degli Ultras facinorosi, ma intanto sono previste sanzioni immediate.

L’edizione odierna di Repubblica annuncia pesanti sanzioni verso le sue tifoserie protagoniste dei tafferugli, anche se – si legge – sono escluse conseguenze in vista del big match previsto allo stadio Maradona tra Napoli e Juventus. Ecco quanto evidenziato:

Scontri tra tifosi di Napoli e Roma in autostrada, stretta alle trasferte

“Tra i provvedimenti punitivi in arrivo ci sarà molto probabilmente una stretta generale alle trasferte per i gruppi organizzati, ma la situazione è ancora in piena evoluzione e aleggia quindi la minaccia di sanzioni esemplari, che potrebbero avere ripercussioni in tempi addirittura immediati”.

Scontri con i tifosi della Roma: stadio Maradona chiuso per Napoli Juventus?

“Tira aria di stangata contro i teppisti e nessuno scenario va escluso a priori. È improbabile tuttavia un provvedimento “ad hoc” per la gara scudetto di venerdì sera, perché non ci sono i tempi tecnici per un intervento della giustizia sportiva e soprattutto per la dinamica degli incidenti, che si sono verificati in autostrada e non dentro lo stadio”.