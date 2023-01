Retroscena De Laurentiis: cosa ha fatto il presidente dopo gli scontri Napoli-Roma in autostrada

Stanno facendo molto discutere in questi giorni le scene da Far West viste sull’Autostrada del Sole la scorsa domenica prima del match tra Napoli e Sampdoria.

I disordini hanno visto come protagonisti i tifosi del Napoli e della Roma che si sono incontrati in autostrada mentre viaggiavano verso Genova e Milano per seguire le rispettive squadre.

In seguito agli scontri che hanno costretto alla chiusura del tratto autostradale, sono arrivate anche le dure parole di completo dissenso da parte della SSC Napoli.

Scontri Napoli-Roma

Scontri Napoli-Roma: De Laurentiis chiama il governo!

Oltre al duro comunicato emesso, è stato rivelato come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis fosse infuriato a seguito degli scontri.

Non è tutto; l’edizione odierna de “Il Mattino” ha rivelato anche quali sono state le mosse del patron azzurro in seguito alle scena viste sull’A1.

Secondo il quotidiano, De Laurentiis avrebbe chiamato personalmente esponenti del governo per sollecitare provvedimenti duri nei confronti di questi tifosi che fanno solo del male al mondo calcio.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Aurelio De Laurentiis da anni ripete che in Italia ci vuole il pugno di ferro, che il modello da seguire è quello di Margareth Thatcher, la lady di ferro. Le scene sulla A1 lo hanno infastidito, fatto arrabbiare, ha chiamato personalmente molti esponenti del governo per sollecitare interventi decisi nei confronti di chi trasforma le domeniche italiane in queste domeniche dii terrore”.