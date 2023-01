Sondaggio del Napoli per un giocatore del Torino: chiesti 25 milioni per la cessione!

La sessione invernale di calciomercato viene utilizzata perlopiù dai club che hanno bisogno di riparare alcuni errori commessi in estate. Chi invece, come il Napoli, ha operato senza sbagliare un colpo, deve solo perfezionare la rosa a disposizione con piccoli accorgimenti (vedi l’operazione Bereszynski, ndr), oppure iniziare a programmare per il futuro.

Calciomercato Napoli, sondaggio per Schuurs del Torino

I top club si informano su tanti calciatori, con una visione proiettata sull’estate per capire su quale profilo puntare. E proprio in questo senso l’edizione odierna di Tuttosport rivela l’interesse del Napoli per Per Schuurs, difensore del Torino. Il centrale olandese classe ’99 è arrivato in estate dall’Ajax, con i granata che hanno sborsato 9 milioni più 2,3 di bonus per averlo.

Foto: Getty – Schuurs Torino

Le buone prestazioni ne hanno subito fatto prendere la titolarità nella difesa di Juric, con Cairo che già pregusta una nuova asta sulla falsa riga di quella avuta lo scorso anno per Bremer, poi ceduto alla Juventus per 41 milioni di euro.

Schuurs Torino prezzo, Cairo chiede 25 milioni di euro

Per Schuurs la richiesta del Torino è di 25 milioni di euro. Il Napoli si è fermato soltanto a un sondaggio esplorativo, Schuurs è un profilo che potrebbe interessare qualora arrivasse un’offerta importante per Kim. Sull’olandese c’è comunque l’Inter, che potrebbe pensare di puntare su di lui in caso di addio a Skriniar.