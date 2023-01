Come fermare Osimhen, il nigeriano incubo della Juventus: Allegri ha una mossa pronta

Si avvicina il giorno della sfida tra Napoli e Juventus, una gara che sicuramente non sarà decisiva per le sorti del campionato, ma che a seconda del risultato dirà tanto in chiave scudetto. I partenopei sanno bene che con una vittoria eliminerebbero – quasi sicuramente, considerando anche i problemi legati all’inchiesta Prisma che attanaglia i bianconeri – la squadra di Allegri dalla corsa per il vertice della classifica.

Spalletti potrà contare su un’arma devastante, colui che sta permettendo agli azzurri di scardinare quasi tutte le difese della Serie A: Victor Osimhen. Il nigeriano sta avendo un impatto formidabile sul campionato, con già 10 reti realizzate, nessuno come lui per ora nel torneo, di cui è capocannoniere.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Osimhen incubo per la Juventus, Allegri si affida a Bremer

L’ex Lille è il pericolo numero 1 per la Juventus, con Allegri che già studia un piano per arginarlo. A svelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come la marcatura di Osimhen sarà affidata a Bremer. Il centrale brasiliano ex Torino ha già avuto modo di confrontarsi con l’attaccante del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“E quando si sono affrontati nella scorsa stagione, Bremer è stato il migliore in campo dei granata. L’abilità del brasiliano di scegliere con chirurgica precisione il tempo dell’anticipo è una delle chiavi tattiche del confronto di venerdì, in una vera e propria partita a scacchi tra allenatori”.

FOTO: Getty – Bremer Juventus

Uno di migliori in campo in Napoli–Torino dello scorso anno, ricorda Tuttosport parlando di Bremer. Eppure la rete decisiva per la vittoria azzurra fu realizzata ancora una volta da Osimhen, con Bremer mai stato così in difficoltà come con l’attaccante azzurro.