L’attaccante più forte al mondo dopo Haaland: la posizione di Osimhen stupisce!

La stagione di Victor Osimhen è senz’altro da incorniciare. Senza particolari infortuni, il nigeriano sta finalmente mostrando tutto il suo valore. Sono già 10 le reti in Serie A, dove il napoletano è capocannoniere, più un centro in Champions League.

Una stagione di altissimo livello che porta a chiedersi: quali sono, attualmente, i centravanti più forti di Osimhen? È questo il quesito che viene posto sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in cui viene sottolineato che – probabilmente – l’unico centravanti oggi superiore al nigeriano è Haaland del Manchester City.

Foto: Getty – Osimhen Napoli

Ecco quanto evidenziato:

“I miti stanno invecchiando, Lewandowski e Benzema sono ultratrentenni, Suarez e Cavani sembrano andati. Stanno emergendo Gonçalo Ramos, Nkunku e Jonathan David, ha dolori di crescita Darwin Nuñez, è infortunato Vlahovic che poteva essere considerato il vero rivale del napoletano: ma qualcuno li scambierebbe oggi con Osimhen? Dubitiamo.

E infatti in Premier seguono con preoccupante attenzione la sua evoluzione. Il nigeriano è una splendida combinazione di forza fisica, velocità e agilità, il che gli consente di essere prepotente in area ma anche di partire a tutta velocità dalla trequarti.

Pep sta insegnando a Haaland a entrare nella manovra, ma anche Spalletti lavora sull’integrazione di Osimhen che, molto più di ieri, arretra alla Lukaku vecchia maniera per attirare il difensore, dettare l’appoggio e poi partire. Un 9 completo, d’area e da ripartenza, che cresce anche in personalità. Dopo Haaland, chi lo non sceglierebbe?“.