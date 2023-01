Verso Napoli-Juventus, notizia da Castel Volturno: quali sono le condizioni di Kim!

Si avvicina la sfida delle sfide: Napoli–Juventus non sarà decisiva per le sorti del campionato, ma un successo degli azzurri contro i bianconeri potrebbe davvero mandare K.O. una delle avversarie più temute per lo scudetto.

Ne è consapevole Luciano Spalletti, che intanto prepara la partita contro il suo rivale Allegri. Il tecnico di Certaldo ha comunque avute una buona notizia dall’infermeria di Castel Volturno: il difensore sudcoreano Kim sarà del match.

Foto: Getty – Kim Napoli

Verso Napoli Juventus, Kim giocherà?

A svelarne le condizioni è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Solo lavoro di scarico per chi ha giocato a Genova, su un campo reso particolarmente pesante da una pioggia battente. E proprio per questo motivo a fine primo tempo il tecnico Luciano Spalletti, in via preventiva, ha pensato di sostituire il suo centrale difensivo ed evitare complicazioni.

In realtà Kim Minjae non si è infortunato, ma da tempo si porta un problema che ne ha limitato l’utilizzo anche nel Mondiale in Qatar con la Corea del Sud. Si tratta di un problema nevralgico che si ripercuote un pizzico di riposo e un po’ di fisioterapia sarà sufficiente per riavere in settimana a pieno regime il difensore che dunque contro la Juventus ci sarà sicuramente“.