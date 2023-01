Cruciani attacca Saviano: “Vento del Nord? Ca***te! Gli ultimi episodi dicono il contrario”

Continua a montare la polemica attorno alle parole di Roberto Saviano di qualche giorno fa. Lo scritto, celebre per il libro “Gomorra”, aveva scosso il mondo del calcio per aver detto di “Temere il vento del Nord” e che lo stesso potesse influenzare la corsa scudetto del Napoli.

Le parole di Saviano avevano scatenato le ire dei social e non solo, ma stavolta a scagliarsi contro il noto scrittore è un altro giornalista, Giuseppe Cruciani. Nel corso del programma da lui condotto, “La Zanzara” su Radio 24, ha voluto rispondere fortemente alle accuse lanciate da Saviano.

Cruciani – Saviano

Scudetto al Napoli, Cruciani attacca Saviano

Ecco quanto evidenziato:

“Nei giorni scorsi, l’autoproclamatosi intellettuale, il signor Saviano nei giorni scorsi ha detto parlando del possibile scudetto di Napoli ha detto ‘Bisogna vedere se ce lo fanno vincere, il Vento del Nord…”.

Ma quale potere del Nord? A parte la cazzata, la minchiata che ha detto. Non cito nemmeno gli ultimi episodi calcistici, che vanno esattamente in direzione contraria. Ormai Saviano dice cazz*ate di continuo! Ma quale Vento del Nord! Non esiste il complottismo, non esiste alcun vento del Nord”.