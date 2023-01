Calciomercato Napoli, sfida al City per la stella classe 2004: costa 30 milioni

CALCIOMERCATO NAPOLI – Lo scambio tra il Napoli e la Sampdoria, con l’arrivo in azzurro di Bereszynski e con Zanoli che ha fatto il percorso inverso, è stato il primo affare di calciomercato per la società partenopea.

Oltre al medesimo affare, non sono previste sostanziali novità per il Napoli, pronto però sempre a monitorare sul mercato i profili più interessanti e convenienti, anche in vista delle prossime sessioni.

Tanti sono i nomi appuntati sulla lunghissima agenda del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che sembra aver messo gli occhi su un calciatore appetito anche da un’altra big d’Europa, come già riportato nelle scorse ore.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Ultime mercato Napoli, piace il giovane 2004: su di lui c’è anche il Manchester City

Il nome corrisponde a quello di Bilal El Khannouss, talento classe 2004 del Genk. Tuttavia, secondo quanto si apprende dal portale belga Het Laatste Nieuws, anche il Manchester City lo starebbe monitorando con diversi uomini del proprio scout.

In ogni caso, la valutazione di mercato è già molto alta: il Genk vuole per lui infatti una cifra che si aggira sui 30 milioni di euro.