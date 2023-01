Non solo Ounahi, un altro protagonista del Mondiale nel mirino del Napoli per il futuro

I mondiali in Qatar si sono conclusi da quasi un mese e si sono dimostrati, come sempre, un’ottima vetrina per i calciatori di giovane età meno conosciuti. Nelle ultime settimane, il Napoli ha sondato il terreno per Ounahi, calciatore dell’Angers che piace tanto alla compagine azzurra. Sempre dal Marocco però c’è un altro giocatore che sembra essere finito nel mirino di Cristiano Giuntoli.

El Khannouss Napoli: chi è il 2004 del Genk

Si tratta di Bilal El Khannouss, secondo quanto riferito infatti dalla redazione di Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe puntato come possibile obiettivo futuro il classe 2004 del Genk. Il marocchino vede il suo contratto scadere nel 2026 ed è un titolare inamovibile della squadra belga. Anche al Mondiale in Qatar ha collezionato alcune presenze nella storica cavalcata del Marocco. Al momento nessuna offerta o affondo da parte degli azzurri, fari che però sembrano essere puntati su di lui soprattutto in proiezione futura.

Ultime calciomercato Napoli: la trattativa Ounhai

L’obiettivo primario degli azzurri in questo momento resta Ounhai dell’Angers, l’idea del Napoli sarebbe quella di bloccare il calciatore per prelevarlo poi a fine stagione. Nelle ultime ore però il PSG sembrerebbe aver scavalcato il Napoli soprattutto grazie alla presenza di Hakimi, connazionale di Ounahi.