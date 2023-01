Napoli stratosferico: nessuno come gli azzurri in una particolare statistica!

Il Napoli continua a sorprendere. Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, gli azzurri hanno subito la prima sconfitta stagionale in Serie A contro l’Inter, ma sono stati subito capaci di rialzarsi.

Ieri sera allo Stadio Marassi di Genova, i partenopei si sono imposti per 2-0 sulla Sampdoria e complice il pareggio in extremis del Milan sono tornati ad avere 7 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici: Milan e Juventus.

Napoli (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Napoli da sogno, il dato sugli ultimi 15 minuti di partita

Proprio i bianconeri saranno i prossimi avversari del Napoli in campionato e quella del “Maradona” sarà una sfida importante per il futuro del campionato.

Napoli e Juventus, oltre ad essere le prime due della classe in Serie A, sono prime anche in una speciale classifica pubblicata da Transfermarkt.

La classifica diffusa dal noto sito che definisce i valori di mercato, prende in esame gli ultimi 15 minuti di partita.

Secondo questo particolare dato statistico, gli azzurri sarebbero primi con 34 punti, ovvero 3 in più della “Vecchia Signora“ che però non ha mai subito reti nei finali di partita.

Il Milan invece scivola al sesto posto con solo 24 punti conquistati. La vera sorpresa, però, è l’Inter che sarebbe 11esima con solo 20 punti. I nerazzurri, inoltre, hanno subito 8 reti nei finali di match contro solo 6 gol realizzati.