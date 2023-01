Calciomercato Napoli, il Manchester United fa sul serio per Osimhen: la notizia!

Il Napoli vince per 2-0 contro la Sampdoria e riprende la sua cavalcata in testa alla classifica. Con Kvaratskhelia non ancora al meglio della condizione, ci pensa Osimhen a prendersi la scena contro i blucerchiati.

L’attaccante nigeriano prima sblocca il match su un meraviglioso traversone di Mario Rui, poi fa espellere Rincon dopo essersi lanciato in campo aperto.

Nonostante l’infortunio patito nel match d’andata contro il Liverpool in Champions League, che lo ha tenuto fuori per diverso tempo, il numero 9 azzurro è già in doppia cifra di reti segnate in Serie A.

Mercato Napoli Osimhen (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Il Manchester United vuole Osimhen in estate!

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e già da tempo è finito nel mirino delle big del calcio europeo. Su tutte c’è il Manchester United, che già la scorsa estate aveva provato a strapparlo al Napoli.

I primi tentativi del club inglese, però, non hanno impensierito il Napoli che si è tenuto stretto il suo bomber. Lo United, però, sembra intenzionato a riprovarci.

Stando a quanto raccolto da ESPN, i Red Devils sono ad un passo dal chiudere la trattativa che porterà Wout Weghorst, centravanti olandese, ad Old Trafford a gennaio.

Per il futuro, però, sembra che il Manchester United sia intenzionato a piazzare un super colpo di mercato. L’attaccante del Napoli è in cima alla lista dei desideri di Ten Hag. Oltre ad Osimhen, sul taccuino della dirigenza inglese ci sono anche Harry Kane e Benjamin Sesko.

Il contratto del centravanti del Tottenham scade nel 2024 e questo potrebbe favorire la trattativa anche a cifre inferiore nel caso in cui l’attaccante manifesti la volontà di non rinnovare.