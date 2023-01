Gravina commenta gli scontri tra ultras di Napoli e Roma: “È vergognoso, servono sanzioni più severe”

Si susseguono nel corso delle ore le parole di dissenso e sdegno verso gli ultras di Napoli e Roma, che ieri si sono scontrati sull’autostrada A1 nei pressi di Firenze, paralizzando il traffico per più di un’ora.

Un episodio violento e vergognoso da condannare in toto, nel giorno in cui negli stadi italiani si ricordavano due campioni come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, recentemente scomparsi.

Scontri ultras Napoli Roma

Scontri ultras Napoli Roma, lo sdegno di Gravina

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato i fatti di ieri. Queste le sue parole al termine della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà in onda su Rai 3.

“Alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con appuntamenti da far west per scontrarsi e dare sfogo alle proprie tensioni, questo è inaccettabile e vergognoso. Condanniamo in maniera decisa questi episodi, le istituzioni e il mondo del calcio devono fare di più: insieme bisogna creare le condizioni perché questi soggetti, che nulla hanno a che fare con il calcio e lo sport, vengano espulsi dal nostro sistema. Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni“.