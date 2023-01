Scempio a Marassi: cori vergognosi durante il minuto di silenzio per Vialli e Mihajlovic

Il weekend di Serie A si è chiuso ieri sera con la clamorosa rimonta della Roma sul Milan arrivata nei minuti di recupero.

Un risultato che fa contento il Napoli, adesso a +7 da rossoneri e Juve seconde e matematicamente campione d’inverno.

La vittoria contro la Sampdoria, quindi, ha avuto una doppia importanza: non solo gli azzurri hanno scacciato via i fantasmi post San Siro, ma hanno anche riallungato il vantaggio in classifica.

Sampdoria Napoli (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Sampdoria Napoli, cori contro i napoletani al Marassi

Una partita che è stata carica di emozioni soprattutto per ciò che è stato organizzato nel pre gara: tutto Marassi ha ricordato in maniera davvero commovente due leggende del club come Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, recentemente scomparsi in età troppo giovane.

Un evento particolarmente emozionante che però è stato macchiato dalla stupidità di qualche elemento. Infatti, come denunciato dall’on. Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera, si sono uditi diversi cori contro Napoli proprio durante il minuto di silenzio per Vialli e Mihajlovic.

Questa la denuncia dell’onorevole Loizzo: “Mentre tutto lo stadio di Marassi ricordava un uomo straordinario come Gianluca Vialli, si levavano cori tipo ‘Napoli colera‘. L’ennesima vergogna è andata in scena a Genova e anche questa volta non succederà niente. Come ho anticipato, chiederò l’audizione del presidente della Figc Gravina perché il nostro calcio offre negli stadi uno spettacolo vergognoso e fuori degli stadi risse da anni Ottanta. Oggi è stata sporcata la memoria di un grandissimo uomo come Vialli e dì un altro grande uomo, come Mihajlovic, egli stesso vittima di razzismo becero da giocatore e allenatore”.