Elmas, l’agente: “Non è una sorpresa, ha un ruolo preciso nel Napoli!”

Ieri sera il Napoli ha ripreso la sua marcia in testa alla classifica dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter.

Gli azzurri si sono imposti per 2-0 sulla Sampdoria grazie alle reti di Victor Osimhen e Elijf Elmas.

Per il macedone si tratta della quarta rete in questa Serie A a cui va aggiunto anche un assist. Elmas, complice anche l’infortunio subito da Kvaratskhelia, sta riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio nello scacchiere di Luciano Spalletti e le prestazioni sono state molto positive. Anche a San Siro, da subentrato, era stato uno dei pochi a provare a dare una scossa ad un Napoli soporifero.

Elijf Elmas Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Elmas, l’agente sicuro: “È l’uomo in più di Spalletti”

Proprio delle prestazioni di Elmas, ha voluto parlare George Gardi, agente del centrocampista classe ’99.

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Gardi, ha elogiato le prestazioni del suo assistito spiegando qual è il ruolo di Elmas in questo Napoli.

Elmas decisivo, ancora una volta. È uno dei tanti titolari top di Spalletti, che ne pensa del suo periodo?

“La scorsa stagione è stato l’uomo in più in Europa League, quest’anno lo sta facendo in campionato. Dal mio punto di vista è solo una conferma. E’ un ragazzo con grande personalità, sa dove vuole arrivare”.