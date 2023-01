VIDEO – Di Lorenzo, Sirigu e Raspadori omaggiano Mihajlovic e Vialli

In un’atmosfera da brividi a Marassi, Di Lorenzo, Sirigu e Raspadori hanno portato omaggio ai recenti lutti di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.

Gli applausi scroscianti dell’intera tifoseria blucerchiata presente allo stadio questa sera hanno accompagnato il bel gesto dei giocatori del Napoli. Una perfetta cornice per quest’ultima e commovente dedica, nel doveroso ricordo di due leggende della Sampdoria, del nostro campionato e di questo sport.

D’altronde, neppure la scelta dei tre calciatori che nel prepartita hanno portato i fiori a tinte blucerchiate sotto la gradinata sud è stata casuale. Difatti, proprio Di Lorenzo, Sirigu e Raspadori hanno avuto l’onore di condividere con Gianluca Vialli quella che è stata solamente l’ultima delle tantissime pagine di storia del calcio italiano scritte da quest’ultimo, ovvero l’incredibile trionfo degli Azzurri agli ultimi Europei.

Sicuramente, come tanti dei loro compagni di Nazionale che si sono espressi in suo ricordo, anche loro in queste ultime ore avranno avuto modo di ribadire l’importanza degli insegnamenti calcistici (e non solo) che la figura di Vialli ha portato nel ritiro azzurro da quando è entrato a far parte dello staff di Roberto Mancini, cruciali nella cavalcata che ha portato al trionfo finale dell’estate del 2021.

Ruggero Gambino