Spalletti spegne la polemica: “Nessun problema sui rigori! Juve? È la più forte di tutte”

Il Napoli ritrova la vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro e trionfa sulla Sampdoria per 0-2. Le reti sono firmate Osimhen ed Elmas, che chiude la partita dal dischetto dopo il fallo di mano di Vieira. Gli uomini di Luciano Spalletti si rimettono in carreggiata dopo la sosta di due mesi per il Mondiale in Qatar e custodiscono il primo posto in campionato in vista del big match contro la Juventus.

Spalletti su Sampdoria-Napoli: le parole

Al termine della partita, l’allenatore azzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida tra Sampdoria e Napoli.

Di seguito quanto detto da Spalletti nel postpartita:

“Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare complicata. Sono stati sul pezzo e penso si possa dire che non l’abbiamo mai messa in discussione“.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Osimhen da leader? “Osimhen in campo si va a prendere tutte le responsabilità, va ad attaccare l’avversario e usa tutte le sue caratteristiche e qualità: disponibilità, forza nell’impatto, fase difensiva, duello fisico, contatto fisico. Ultimamente ha più attenzione in quelli che devono essere i movimenti da coordinare con tutta la squadra. È un calciatore forte”.

Dubbi sul rigorista? La risposta di Spalletti

“Sui rigori siamo organizzati bene, benissimo per cui non faccia l’allusivo. Il secondo lo deve battere Elmas, perché io ho detto questo. Il primo la stessa cosa: ho detto chi deve battere, poi si sono accordati in modo diverso. Ma siamo organizzati bene”.

Kim sostituito? “Aveva un indurimento muscolare. Non abbiamo voluto rischiare, perché poi se si infortuna rischi di perderlo per qualche mese. Si deve riprendere il ritmo partita. Giocare di nuovo una partita intera può essere rischioso, quindi si è fatta un’analisi su indicazione del dottore e si è deciso di farlo uscire”.

Verso Napoli-Juventus: “La Juve è la più forte!”

Sfida difficile contro la Juventus? “Anche senza 8 vittorie di fila, la Juventus è la squadra più difficile da affrontare. È una delle più forti del campionato per composizione, rosa, qualità giocatori, allenatore, potenza societaria. La Juventus è la più forte di tutti”.

Kvara pensa di più? “Pensare fa sempre bene, è sempre importante. Probabilmente deve ritrovare ritmo e freschezza. Non dimentichiamoci che è stato fermo nel break, ma il suo break era iniziato anticipatamente per il dolore alla schiena. Oggi ha fatto una buona partita”.